Дитячий охоронець 1 сезон 10 серія дивитись онлайн від 18.09.2023

Серія 10 | 18.09.2023 | Сезон 1

Исчезновение школьницы среди выпускного вечера – смотрите онлайн детектив Дитячий охоронець 10 серия от 18.09.2023 на сайте СТБ.

Для своего нового задания спецназовец Тарас притворится дядей Елены Летицкой, который будет гостем на выпускном племянницы. Своенравная дочь бизнесвумен решила отомстить матери, поэтому она приехала домой после последнего звонка под кайфом, а потом потеряла сознание. В сериале Дитячий охоронець Лана Летицкая уедет в командировку в Вену, поэтому она не сможет контролировать свою дочь во время праздника. Справится ли Тарас с капризной подопечной? Кто ей дает наркотики? И какое шокирующее событие пройдет на элитном выпускном? Смотрите онлайн приключенческий сериал Дитячий охоронець 10 серия от 18.09.2023.

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Дивіться онлайн: серіал Дитячий охоронець 9 серія від 18.09.2023