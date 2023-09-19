Дитячий охоронець 1 сезон 12 серия смотреть онлайн от 19.09.2023

Серия 12 | 19.09.2023 | Сезон 1

Не пропустите продолжение приключений бывшего спецназовца Тараса – смотрите онлайн сериал Дитячий охоронець 12 серия от 19.09.2023.

За помощью в элитное охранное агентство обратилась Вилка, которая недавно пережила нападение преступников. Негодяи смогли скрыться, поэтому девушка попросила своего опекуна нанять охрану, пока она не поедет на учебу в Лондон. В сериале Дитячий охоронець Тарас попытается узнать темные тайны семьи своей подопечной, чтобы защитить ее от беды. Неужели преследователи Вилки – это убийцы ее отца? Или девушка придумала эту историю ради собственных мотивов? Сможет ли Тарас распутать клубок интриг богачей? Смотрите онлайн детектив Дитячий охоронець 12 серия от 19.09.2023 на сайте телеканала СТБ.

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