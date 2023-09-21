Video: Дитячий охоронець 1 сезон 15 серия смотреть онлайн от 21.09.2023
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Бизнесмен решил воспользоваться услугами элитного агентства, чтобы нанять охрану для своего сына-пластуна. Никиту раздражает чрезмерная опека его отца, поэтому Тарас попробует силы в качестве воспитателя в пластунском лагере, скрывая свою настоящую роль от подопечного. Тем временем Лада будет учить напарника скаутским традициям, которые она усвоила еще в школьные годы. Удастся ли главному герою детектива Дитячий охоронець стать своим в кругу пластунов? Как храбрость Никиты приведет к беде? И какие сокровища скрывает лес? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн детектив Дитячий охоронець 15 серия от 21.09.2023 на сайте СТБ.
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