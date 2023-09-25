Video: Дитячий охоронець 1 сезон 17 серія дивитись онлайн від 25.09.2023
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Нещодавно група байкерів напала та побила підлітка Влада Димкіна, юного кіберспортсмена, від якого залежить перемога однієї з команд на майбутньому чемпіонаті. Тараса вирішив найняти тренер хлопчика, адже через високі ставки багато хто захоче позбутися кращого гравця будь-якою ціною. У детективі Дитячий охоронець бодігарду доведеться несолодко, адже його підопічний постійно наривається на небезпеку. Навіщо Влад провокує байкерів? Чому учасники команди Steel Alliance розсварилися? І на які злочини готові піти люди заради грошей? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн детектив Дитячий охоронець 17 серія від 25.09.2023.
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