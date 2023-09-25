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Video: Дитячий охоронець 1 сезон 18 серія дивитись онлайн від 25.09.2023

Серіал Дитячий охоронець 18 серія від 25.09.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Дитячий охоронець 1 сезон 18 серія вже на сайті СТБ
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Серія 18 | 25.09.2023 | Сезон 1

Насолодіться кращим серіалом про тілоохоронця з добрим серцем – дивіться онлайн детектив Дитячий охоронець 18 серія від 25.09.2023 на сайті СТБ.

У 18 серії серіалу Дитячий охоронець ви познайомитесь із новим підопічним Тараса – Олексієм Ромашиним. Охорону для сина найняла прокурорка Віра Ромашина, яка розслідує резонансну кримінальну справу. Син відомого банкіра в’їхав на автомобілі в трамвайну зупинку, через що сильно постраждала жінка. Батько підозрюваного всіляко гальмує розслідування й, на думку прокурорки, почав погрожувати її синові. Чи справді на хлопчика напали люди банкіра? Чи хтось інший вирішив помститися родині Ромашиних? Яку роль у цій історії відіграє Петро Мурза? Дивіться онлайн пригодницький серіал Дитячий охоронець 18 серія від 25.09.2023.

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Дивіться онлайн: серіал Дитячий охоронець 17 серія від 25.09.2023

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