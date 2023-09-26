Дитячий охоронець 1 сезон 19 серія дивитись онлайн від 26.09.2023

Серія 19 | 26.09.2023 | Сезон 1

Мовчазний художник, секта й агент «Блискавка» – дивіться онлайн серіал Дитячий охоронець 19 серія від 26.09.2023 на сайті телеканалу СТБ.

У новій серії детективу Дитячий охоронець новим підопічним Тараса став Тоша Лазарев. Хлопчик малює сюрреалістичні картини, від яких у захваті іноземні куратори мистецтва. Нещодавно родина хлопчика отримала велику суму грошей за продану квартиру, після чого дитину намагалися викрасти. Мама Тоші звернулася по допомогу до охоронного агентства, адже вона не знає, хто загрожує її синові. Невже бандити хочуть викрасти Тошу заради викупу? Чи на такий злочин наважився свояк, якому багата родичка не дала грошей? Чи справді Клавдія Степанівна працювала в спецназі? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн детектив Дитячий охоронець 19 серія від 26.09.2023.

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Дивіться онлайн: серіал Дитячий охоронець 18 серія від 25.09.2023