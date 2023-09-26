Дитячий охоронець 1 сезон 20 серія дивитись онлайн від 26.09.2023

Серія 20 | 26.09.2023 | Сезон 1

Невловима няня Мері Поппінс та подвійне життя Лади – дивіться онлайн детектив Дитячий охоронець 20 серія від 26.09.2023 на сайті СТБ.

Лада прикинулася хворою й відпросилася у Віктора з роботи, щоб потай від друзів вирішити свої справи. Тарас дуже здивувався, коли під час свого завдання побачив напарницю в чужому автомобілі, хоча вона в цей час мала лікуватися вдома. Головний герой серіалу Дитячий охоронець вирішив простежити за Ладою, щоб з’ясувати, чому вона збрехала Вікторові. Чи вдасться бодігарду водночас охороняти підопічну Лізу й стежити за подругою? Хто шантажує Ладу? І хто така Мері Поппінс: уявна подруга дівчинки чи небезпечний злочинець? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн пригодницький серіал Дитячий охоронець 20 серія від 26.09.2023.

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Дивіться онлайн: серіал Дитячий охоронець 19 серія від 26.09.2023