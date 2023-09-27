Video: Дитячий охоронець 1 сезон 21 серія дивитись онлайн від 27.09.2023
Дивіться онлайн серіал Дитячий охоронець 21 серія від 27.09.2023 на сайті телеканалу СТБ, щоб дізнатися про нове захопливе завдання бодігарда Тараса.
Цього разу Тарас оберігатиме життя спортсменки Аліни Правий Хук, яка готується до міжнародного чемпіонату. Нещодавно дівчинку викрали, через що вона пропустила важливі клубні змагання. Аліні вдалося втекти від викрадача, але його досі не спіймали, а за дівчинкою хтось стежить. У серіалі Дитячий охоронець Тарас розплутає спортивні інтриги, а Віктор зробить важливий вибір між грошима та коханням. Невже власникові агентства пощастить завоювати Ладу? Хто насправді погрожує Аліні? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн детектив Дитячий охоронець 21 серія від 27.09.2023.
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