Дитячий охоронець 1 сезон 22 серія дивитись онлайн від 27.09.2023

Серія 22 | 27.09.2023 | Сезон 1

Король допитів Петро Мурза почав вести поліцейський блог! Дивіться онлайн серіал Дитячий охоронець 22 серія від 27.09.2023, щоб дізнатися про веселі пригоди улюблених героїв та підняти собі настрій.

У 22 серії детективу Дитячий охоронець капітанові Мурзі доручили вести відеоблог, який правдиво розповідає про роботу поліцейського відділку. Самовпевнений правоохоронець вирішив стати обличчям столичної поліції, але, звісно ж, одразу потрапив у халепу! Що сталося? Чим Мурза надумав приваблювати підписників? Дивіться онлайн серіал Дитячий охоронець 2023.

У своєму новому завданні Тарас опікується відомою блогеркою Кароліною та її молодшою сестрою Вікою. Кароліна займається косплеєм на відомі витвори живопису, завдяки чому вона здобула велику аудиторію. Проте один із підписників почав переслідувати дівчинку в реальному житті. Невже Тарас захищатиме підопічну від маніяка? Які страшні подарунки сталкер надсилає Кароліні? Дивіться онлайн у детективі Дитячий охоронець 22 серія від 27.09.2023 на сайті СТБ.

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Дивіться онлайн: серіал Дитячий охоронець 21 серія від 27.09.2023