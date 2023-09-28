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Video: Дитячий охоронець 1 сезон 23 серія дивитись онлайн від 28.09.2023

Серіал Дитячий охоронець 23 серія від 28.09.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Дитячий охоронець 1 сезон 23 серія вже на сайті СТБ
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Серія 23 | 28.09.2023 | Сезон 1

Звичайна мандрівка перетворилась у фільм жахів – дивіться онлайн детектив Дитячий охоронець 23 серія від 28.09.2023 на сайті СТБ.

Під час прогулянки на дитячому майданчику няня не встежила за своїм підопічним Богданом, через що дитину ледь не викрав підозрілий чоловік. Мама хлопчика – відома рестораторка Діана Клочай, яка не може приїхати в столицю через відкриття нового закладу. Саме тому в детективі Дитячий охоронець налякана мама звернулася по допомогу до Віктора. Які пригоди переживуть герої на шляху до Львова? Хто їх переслідуватиме? І навіщо горе-викрадачеві знадобилося пасмо волосся Богданчика? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Дитячий охоронець 23 серія від 28.09.2023.

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Дивіться онлайн: серіал Дитячий охоронець 22 серія від 27.09.2023

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