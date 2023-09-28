Дитячий охоронець 1 сезон 24 серія дивитись онлайн від 28.09.2023

Серія 24 | 28.09.2023 | Сезон 1

Не пропустіть нові пригоди турботливого тілоохоронця – дивіться онлайн захопливий детектив Дитячий охоронець 24 серія від 28.09.2023.

У новій серії серіалу Дитячий охоронець Тарас захищатиме свою підопічну від маніяка з кислотою. Нещодавно на Алісу Французову напав невідомий злочинець, який намагався понівечити її обличчя. Батько дівчини найняв Тараса через впевненість у тому, що цей напад був невдалою спробою помсти колишнього коханого Аліси. Адвокат Французов хоче, щоб дочка пішла по його стопам, тому він розлучив закоханих заради її навчання. Що з цього приводу думає сама Аліса? Куди дівчина зникла в перший же день? І хто насправді хоче нашкодити підопічній Тараса? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн серіал Дитячий охоронець 24 серія від 28.09.2023 на сайті СТБ.

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Дивіться онлайн: серіал Дитячий охоронець 23 серія від 28.09.2023