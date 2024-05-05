Аметистова сережка 1 сезон 3 серия: смотреть онлайн

Серия 3 | 05.05.2024 | Сезон 1

Сериал Аметистова сережка 1 сезон 3 серия от 05.05.2024 покажет испытания, которые судьба подготовила для Евгении. Смотрите онлайн на сайте СТБ!

Женя пришла в себя только в больнице. Хотя девушка уже узнала об изменах Виктора, из-за удара она забыла все, что произошло за прошедшие сутки. Врачи не дают точного прогноза, поэтому неизвестно, сможет ли Женя восстановиться. Вспомнит ли она увиденное возле ресторана? Покажет сериал Аметистова сережка.

Анна решила не ждать решительности от Виктора. Она подкладывает сыну мужчины иглу, чтобы тот подумал на Женю. Теперь Виктор почти уверен, что с женой не все в порядке. А план Анны работает. На что готова пойти женщина ради любви? Чтобы узнать, смотрите онлайн мелодраму Аметистова сережка 1 сезон 3 серия на сайте СТБ.

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