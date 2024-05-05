Аметистова сережка 1 сезон 4 серия: смотреть онлайн

Серия 4 | 05.05.2024 | Сезон 1

В сериале Аметистова сережка 1 сезон 3 серия от 05.05.2024 Евгения и Виктор окажутся в опасности. Смотрите онлайн на сайте СТБ!

Виктор пришел в себя в больничной палате. К счастью, его вовремя спасли. Однако больше всего мужчину беспокоит причастность Жени к нападению. По версии следствия, она имела мотив и возможность отомстить мужчине. Могла ли обиженная женщина пойти на такой шаг, покажет сериал Аметистова сережка.

Чтобы уберечь своего сына, Виктор обращается к Юле. Он просит не отдавать ребенка Евгении. И хотя Юлия ее ближайшая подруга, девушка прислушивается к просьбе. Женя чувствует себя подавленно. Следователи уже сняли с нее подозрение, но недоверие Юли сильно повлияло на Евгению. Она еще не догадывается, что и сама находится в опасности. Кто пытается навредить Виктору и Жене? Чтобы узнать, смотрите онлайн мелодраму Аметистова сережка 1 сезон 4 серия на сайте СТБ.

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