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Video: Аметистова сережка 1 сезон 4 серія: дивитися онлайн

Дивитися онлайн Аметистова сережка 1 сезон 4 серія від 05.05.2024. Серіал Аметистова сережка 1 сезон 4 серія дивитись онлайн на сайті СТБ
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Серія 4 | 05.05.2024 | Сезон 1

У серіалі Аметистова сережка 1 сезон 4 серія від 05.05.2024 Євгенія та Віктор опиняться в небезпеці. Дивіться онлайн на сайті СТБ!

Віктор отямився в лікарняній палаті. На щастя, його вчасно врятували. Однак найбільше чоловіка непокоїть причетність Жені до нападу. За версією слідства, вона мала мотив та можливість помститися чоловіку.  Чи могла ображена жінка піти на такий крок, покаже серіал Аметистова сережка.

Щоб уберегти свого сина, Віктор звертається до Юлі. Він просить не віддавати малого Євгенії. І хоча Юлія її наближча подруга, дівчина прислухається до прохання. Женя відчуває себе пригнічено. Слідчі вже зняли з неї підозру, але недовіра Юлі сильно вплинула на Євгенію. Вона ще не здогадується, що й сама перебуває в небезпеці. Хто намагається нашкодити Віктору й Жені? Щоб дізнатися, дивіться онлайн мелодраму Аметистова сережка 1 сезон 4 серія на сайті СТБ.

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