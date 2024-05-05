Аметистова сережка 1 сезон 3 серія: дивитися онлайн

Серія 3 | 05.05.2024 | Сезон 1

Серіал Аметистова сережка 1 сезон 3 серія від 05.05.2024 покаже випробування, які доля підготувала для Євгенії. Дивіться онлайн на сайті СТБ!

Женя отямилася тільки в лікарні. Хоча дівчина вже дізналася про зради Віктора, через удар вона забула все, що сталося протягом минулої доби. Лікарі не дають точного прогнозу, тож невідомо, чи зможе Женя відновитися. Чи згадає вона побачене біля ресторану? Покаже серіал Аметистова сережка.

Анна вирішила не чекати рішучості від Віктора. Вона підкладає сину чоловіка голку, щоб той подумав на Женю. Тепер Віктор майже впевнений, що з дружиною не все гаразд. А план Анни працює. На що готова піти жінка заради кохання? Щоб дізнатися, дивіться онлайн мелодраму Аметистова сережка 1 сезон 3 серія на сайті СТБ.

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