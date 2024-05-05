Аметистова сережка 1 сезон 2 серия: смотреть онлайн

Серия 2 | 05.05.2024 | Сезон 1

Сериал Аметистова сережка 1 сезон 2 серия от 05.05.2024 покажет, куда приводит ложь и предательство в отношениях. Смотрите онлайн на сайте СТБ!

Виктор и Евгения родители уже 5 лет. Казалось, что рождение сына заставит мужа прекратить свои развлечения. Однако после отъезда Анны он нашел себе другую любовницу. Из-за этого на семью у него не хватает времени. Сможет ли пара преодолеть трудности? Покажет сериал Аметистова сережка.

В то же время у Виктора появляется новая проблема. Анна возвращается, и оказывается, что она построила успешную карьеру в их компании. Теперь девушка угрожает ему уголовной ответственностью за халатность в работе. Чтобы этого избежать, Виктор снова начинает с ней тайные отношения. Почему Анна решила вернуться именно сейчас? Неужели она хочет отомстить Виктору? Чтобы узнать, смотрите онлайн мелодраму Аметистова сережка 1 сезон 2 серия на сайте СТБ.

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