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Video: Аметистова сережка 1 сезон 2 серія: дивитися онлайн

Дивитися онлайн Аметистова сережка 1 сезон 2 серія від 05.05.2024. Серіал Аметистова сережка 1 сезон 2 серія дивитись онлайн на сайті СТБ
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Серія 2 | 05.05.2024 | Сезон 1

Серіал Аметистова сережка 1 сезон 2 серія від 05.05.2024 покаже, куди приводить брехня і зрада в стосунках. Дивіться онлайн на сайті СТБ!

Віктор та Євгенія є батьками вже 5 років. Здавалося, що народження сина змусить чоловіка припинити свої розваги. Однак після від’їзду Анни він знайшов собі іншу коханку. Через це на сім’ю в нього не вистачає часу. Чи зможе пара подолати труднощі? Покаже серіал Аметистова сережка.

Водночас у Віктора з’являється нова проблема. Анна повертається, і виявляється, що вона побудувала успішну кар’єру в іхній компанії. Тепер дівчина погрожує йому кримінальною відповідальністю за халатність у роботі. Щоб цього уникнути, Віктор знову починає з нею таємні стосунки. Чому Анна вирішила повернутися саме зараз? Невже вона хоче помститися Віктору? Щоб дізнатися, дивіться онлайн мелодраму Аметистова сережка 1 сезон 2 серія на сайті СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Аметистова сережка 1 сезон 3 серія

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