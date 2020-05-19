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Video: Все не случайно: 13 серия смотреть онлайн – 19.05.2021

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Как самые сокровенные секреты становятся явными? И должны ли их владельцы отвечать за тайны, припорошенные многолетним молчанием и волнением? Смотрите онлайн сериал Все не случайно 13 серия от 19.05.2021 на сайте СТБ, чтобы получить ответы на эти вопросы.

Кирилл был озадачен странным поведением своей матери. С ранних лет мальчик знал: их квартира досталась по наследству от покойной родственницы. В 13 серии мелодрамы Все не случайно ему удалось выяснить: много лет назад мать за собственные средства приобрела квартиру. Это сразу же посеяло сомнения в душе парня, ведь женщина не могла позволить себе такой роскоши. А вскоре он нашел главный тайник, который так старательно берегла его мать все эти годы…

Смотрите сериал Все не случайно 13 серия от 19.05.2021 и узнайте:

    — Открыла ли мать Кириллу главную тайну своей жизни?

    — Зачем парень украл подтверждение преступления в роддоме?

    — Вышла ли эта правда за пределы дома матери и сына?

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