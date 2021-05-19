Як найпотаємніші секрети стають явними? І чи повинні їхні власники відповідати за таємниці, припорошені багаторічним мовчанням і хвилюванням? Дивіться онлайн серіал Все не випадково 13 серія від 19.05.2021 на сайті СТБ, аби отримати відповіді на ці запитання.

Кирило був спантеличений дивною поведінкою своєї матері. З ранніх років хлопець знав: їхня квартира дісталася у спадок від покійної родички. У 13 серії мелодрами Все не випадково йому вдалося з’ясувати: багато років тому матір за власні кошти придбала квартиру. Це одразу ж посіяло сумніви в душі хлопця, адже жінка не могла дозволити собі такої розкоші. А згодом він знайшов головну схованку, яку так старанно берегла його матір всі ці роки…

Дивіться серіал Все не випадково 13 серія від 19.05.2021 і дізнайтеся:

– Чи відкрила матір Кирилу головну таємницю свого життя?

– Навіщо хлопець вкрав підтвердження злочину в пологовому?

– Чи вийшла правда за межі будинку матері та сина?

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Дивитися онлайн серіал Все не випадково – 14 серія від 19.05.2021