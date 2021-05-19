Серіал Все не випадково 14 серія від 19.05.2021 на сайті СТБ покаже, як навіть найнепохитніші люди можуть переступити через принципи, аби не заплямувати власну репутацію.

Анна раптово та неочікувано для себе стала заручницею підступного плану. Але цього разу автором чергової павутини брехні була не вона, а Кирило! У 14 серії мелодрами Все не випадково хлопець знайшов підтвердження підміни дівчат, до якого була причетна його потенційна теща. У відповідь на своє мовчання у мелодрамі Все не випадково 2021 Кирило зажадав не грошей, а повернення в будинок Полянських у ролі чоловіка Уляни, батька їхньої спільної дитини та керівника маркетингового відділу на фірмі Олега!

Чи погодилася на такі умови Анна? Що обрала жінка: переступити через життя своєї доньки чи поставити під загрозу власну репутацію? Дізнайтеся відповідь у серіалі Все не випадково 14 серія від 19.05.2021 просто зараз.

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