Сериал Счастлива вопреки 8 серия от 10.08.2021 смотрите прямо сейчас на сайте СТБ. Женя Виноградова, после того как ее избил бандит в подъезде, решила закрыть тир. Друзья по секции предлагают девушке пострелять вместе в последний раз, но не успевают этого сделать – в тир врываются вооруженные бандиты. В сериале Счастлива вопреки 2021 Дима никак не может принять тот факт, что теперь прикован к постели. Мужчина срывает всю свою злость и обиду на Лене и ее маме, которая недовольна присутствием инвалида в доме. Тем более что из-за Димы ей постоянно приходится сталкиваться с бывшим мужем, который приходит навестить парня. Что же будет с героями мелодрамы дальше? Смотрите в сериале Счастлива вопреки 8 серия от 10.08.2021 прямо сейчас.

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