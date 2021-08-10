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Video: Щаслива попри все: 8 серія дивитися онлайн – 10.08.2021

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Серіал Щаслива попри все 8 серія від 10.08.2021 дивіться просто зараз на сайті СТБ. Женя Виноградова, після того, як її побив бандит в під’їзді, вирішила закрити тир. Друзі по секції пропонують дівчині постріляти разом в останній раз, але не встигають цього зробити – в тир вриваються озброєні бандити. У серіалі Щаслива попри все 2021 Діма ніяк не може прийняти той факт, що тепер прикутий до ліжка. Чоловік зриває всю свою злість і образу на Олені і її мамі, яка незадоволена присутністю інваліда в домі. Тим більше що через Діму їй постійно доводиться стикатися з колишнім чоловіком, який приходить відвідати хлопця. Що ж буде з героями мелодрами далі? Дивіться в серіалі Щаслива всупереч 8 серія від 10.08.2021 просто зараз.

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