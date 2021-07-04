Смотри онлайн сериал С волками жить серия 8 (финальная) от 04.07.2021 на сайте телеканала СТБ!

Полковник Горобец вместе с Костей увозит Еву в дом, где она родилась. Теперь это ее новое место заключения, с вооруженными охранниками по периметру территории. Никакого интернета и телефона. Еве отсюда, без сторонней помощи, явно не сбежать.

Между тем, Денис находит в подвале настенный рисунок — послание. Где изображены портреты людей, виновных в ее похищении, и также подсказка о местонахождении девочки. Он вспомнил, что в материале дела Семирядченко был указан дом, рядом с которым нашли тело Марты Корнейчук — родной матери Евы. Сообщив эту новость брату, Денис умчался туда, где родилась Ева. Ему удается незаметно проникнуть в особняк и спасти девочку, временно обезоружив охранников. Денису и Еве тогда посчастливилось сбежать. Через колючие ветки кустов, высокие корни деревьев, со страхом в груди они бежали к дороге. Надеясь, что хоть кто-то в этой глуши будет проезжать мимо, и они не будут пойманы. Только этот страх был напрасен. Ведь полицейский наряд, во главе с Денисом Черкасовым, уже надел наручники на всю эту организованную преступную группу. Но «альфа-самца волчьей стаи» они не заметили, Костя быстро скрылся среди густого леса, как и не было его вовсе тут.

Ева и Денис, выбежав на дорогу, в панике останавливают машину, которая чудным образом почему-то оказалась в этой глуши.

За рулем оказывается Родион Ильич Главацкий — заместитель министра по вопросам строительства, и в одночасье хороший приятель Ивана Корнейчука. Так как Еве уже случалось познакомиться с Родионом Ильичом, она могла довериться ему, и попросила подвезти их домой. Тогда же и наступает тот миг, когда девочка и узнает от Дениса всю правду. Что у нее есть отец — Николай Семирядченко. Что Иван и Надежда Корнейчук — это ее родные дедушка и бабушка. Они искали ее всю жизнь, а девочка просто «свалилась им на голову». Ева, конечно же, побледнела, от услышанного. Она никак не могла поверить в это. Что чувствовала Ева, и неужели девушка не рада такой хорошей новости? Узнай в 8 серии сериала С волками жить.

В полиции Владимир Черкасов, настаивал на сотрудничестве со следствием бывшего полковника Горобца, чтобы тот сдал своего «хозяина». И тогда они сочтут это как явку с повинной. Ведь у следователей достаточно прямых и косвенных улик, чтобы предъявить Геннадию Петровичу Горобцу обвинение. Тот, обдумав все риски, вскоре решил сделать «ход конем». Геннадий Петрович сдаст имя «хозяина», только с условием, что Черкасов лично передаст эти сведения Семирядченко. Таким образом надеясь, что защитит себя от «зачистки свидетелей». Ведь Горобец уверен — Семирядченко обязательно помстится за смерть своей любимой жены.

«Кастет», дабы выместить всю свою агрессию и ненависть за сорванные планы, пришел в «волчий дом», где были мама Вера и Катя. Напав с ножом на Веру, он вовсе не ожидал, что в миг, когда жизнь не родной по крови матери будет висеть на волоске, ее приемная дочь — маленькая тихоня, влюбленная по уши в этого жестокого «волка-одиночку», наберется смелости, и ударит его же «когтями» в спину… Пребывая недолгое время в оцепенении, мама Вера вытаскивает нож из уже мертвого тела. В этот момент в дом забегает Владимир Черкасов. И в его глаза сразу бросились стекающие по ножу капли крови… Сойдет ли им с рук убийство? Смотри последнюю 8 серию сериала С волками жить на сайте телеканала СТБ, и узнай чем закончится эта история, и как решатся судьбы «волков».

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