Дивись онлайн серіал З вовками жити серія 8 (фінальна) від 04.07.2021 на сайті телеканалу СТБ!

Полковник Горобець разом з Костею відвозить Єву в будинок, де вона народилася. Тепер це її нове місце ув’язнення, з озброєними охоронцями по периметру території. Ніякого інтернету і телефону. Єві звідси, без сторонньої допомоги, явно не втекти.

Тим часом, Денис знаходить у підвалі настінний малюнок – послання. Де зображені портрети людей, винних у її викраденні, і також підказка про місцезнаходження дівчинки. Він згадав, що в матеріалі справи Семирядченко був зазначений будинок, поруч з яким знайшли тіло Марти Корнійчук – рідної матері Єви. Повідомивши цю новину братові, Денис помчав туди, де народилася Єва. Йому вдається непомітно проникнути в особняк і врятувати дівчинку, тимчасово обеззброївши охоронців. Денису і Єві тоді пощастило втекти. Через колючі гілки кущів, високі коріння дерев, з острахом в грудях вони бігли до дороги. Сподіваючись, що хоч хтось в цій глушині буде проїжджати повз і вони не будуть спіймані. Тільки цей страх був даремний. Адже поліцейський наряд, на чолі з Денисом Черкасовим, вже надів наручники на всю цю організовану злочинну групу. Але “альфа-самця вовчої зграї” вони не помітили, Костя швидко зник серед густого лісу, як і не було його зовсім тут.

Єва і Денис, вибігши на дорогу, в паніці зупиняють машину, яка дивовижним чином чомусь виявилася в цій глушині.

За кермом виявляється Родіон Ілліч Главацький – заступник міністра з питань будівництва, і водночас хороший приятель Івана Корнійчука. Так як Єві вже траплялося познайомитися з Родіоном Іллічем, вона могла довіритися йому, і попросила підвезти їх додому. Тоді ж і настає той момент, коли дівчинка дізнається від Дениса всю правду. Що у неї є батько – Микола Семирядченко. Що Іван і Надія Корнійчук – це її рідні дідусь і бабуся. Вони шукали її все життя, а дівчинка просто “звалилася їм на голову”. Єва, звичайно ж, зблідла, від почутого. Вона ніяк не могла повірити в це. Що відчувала Єва, і невже дівчина не рада такій хорошій новині? Дізнайся в 8 серії серіалу З вовками жити.

У поліції Володимир Черкасов, наполягав на співпрацю зі слідством колишнього полковника Горобця, щоб той здав свого “господаря”. І тоді вони вважатимуть це як явку з повинною. Адже у слідчих вдосталь прямих і непрямих доказів, щоб пред’явити Геннадію Петровичу Горобцю звинувачення. Той, обдумавши усі ризики, незабаром вирішив зробити “хід конем”. Геннадій Петрович здасть ім’я “господаря”, тільки з умовою, що Черкасов особисто передасть ці відомості Семирядченко. Таким чином сподіваючись, що захистить себе від “зачистки свідків”. Адже Горобець впевнений – Семирядченко обов’язково помститься за смерть своєї коханої дружини.

“Кастет”, щоб вимістити всю свою агресію і ненависть за зірвані плани, прийшов до “вовчого будинку”, де були мама Віра і Катя. Напавши з ножем на Віру, він зовсім не очікував, що в мить, коли життя не рідної по крові матері буде висіти на волосині, її прийомна дочка – маленька тихоня, закохана по вуха в цього жорстокого “вовка-одинака”, набереться сміливості, і вдарить його ж “кігтями” в спину… Перебуваючи недовгий час в заціпенінні, мама Віра витягує ніж з уже мертвого тіла. У цей момент в будинок забігає Володимир Черкасов. І в його очі відразу кинулися стікаючі по ножу краплі крові… Чи зійде їм з рук вбивство? Дивись останню 8 серію серіалу З вовками жити на сайті телеканалу СТБ, і дізнайся чим закінчиться ця історія, і як вирішуться долі “вовків”.

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