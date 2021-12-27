Смотрите онлайн сериал Рецепт любви 1 серия от 27.12.2021. Главные герои – Антон и Лариса – работают на одном предприятии, и впоследствии их служебный роман перерос в желание создать семью. Во время знакомства с отцом Антона невеста узнала о его английском дворянском происхождении. Чтобы соответствовать положению семьи жениха, Ларисе пришлось соврать о своем титуле. Будущий свекор сэр Эдуард был настолько заинтересован этой историей, что решил незамедлительно вылететь из Лондона для знакомства с мамой Ларисы. Что же предпримет девушка? Смотрите 1 серию сериала Рецепт любви от 27.12.2021 на сайте телеканала СТБ.

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Смотреть онлайн сериал Рецепт любви — 2 серия от 27.12.2021