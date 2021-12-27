Дивіться онлайн серіал Рецепт кохання 1 серію від 27.12.2021. Головні герої – Антон і Лариса – працюють на одному підприємстві, і в наслідку їх службовий роман переріс у бажання створити сім’ю. Під час знайомства з батьком Антона наречена дізналася про його англійське дворянське походження. Щоб відповідати положенням сім’ї нареченого, Ларисі довелося збрехати про свій титул. Майбутній свекор сер Едуард був настільки зацікавлений цією історією, що вирішив негайно вилетіти з Лондона для знайомства з мамою Лариси. Що ж зробить дівчина? Дивіться 1 серію серіалу Рецепт кохання від 27.12.2021 на сайті телеканалу СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Рецепт кохання – 2 серія від 27.12.2021