Финальный эпизод невероятной истории от Оксаны Байрак – многосерийный сериал Ничто не случается дважды. Продолжение 24 серия от 27.08.2021.

Вадим Огнев дает понять Маше, что все еще считает ее главной женщиной в своей жизни. И кажется Маша рада этому. Пока Огнева нет дома, девушка пытается наладить общение с дочкой, но Катя настроена скептически. Девочка не хочет впускать в свое сердце нового человека. Неужели мама и дочка так и не смогут найти контакт? Это вы узнаете в финале сериала Ничто не случается дважды 2021.

На пороге дома Огневых неожиданно появится Борис. Он расскажет Маше истинную причину своего нахождения на острове. Маша будет в шоке, когда узнает, что наделал ее супруг.

Каким будет финал для наших героев? И что выберет Маша: безумную жизнь с Огневым или спокойную с Борисом? Это вы узнаете в сериале Ничто не случается дважды. Продолжение 24 серия от 27.08.2021.

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