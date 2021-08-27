Фінальний епізод неймовірної історії від Оксани Байрак – багатосерійний серіал Ніщо не трапляється двічі. Продовження 24 серія від 27.08.2021.

Вадим Огнєв дає зрозуміти Маші, що все ще вважає її головною жінкою в своєму житті. І здається Маша рада цьому. Поки Огнєва немає вдома, дівчина намагається налагодити спілкування з донькою, але Катя налаштована скептично. Дівчинка не хоче впускати в своє серце нову людину. Невже мама та донька так і не зможуть порозумітися? Це ви дізнаєтеся в фіналі серіалу Ніщо не трапляється двічі 2021.

На порозі будинку Огнєвих несподівано з’явиться Борис. Він розповість Маші справжню причину свого перебування на острові. Маша буде шокована, коли дізнається, що наробив її чоловік.

Яким буде фінал для наших героїв? І що вибере Маша: божевільне життя з Огнєвим або спокійне з Борисом? Це ви дізнаєтеся в серіалі Ніщо не трапляється двічі. Продовження 24 серія від 27.08.2021.

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