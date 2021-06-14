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Video: Мой мужчина, моя женщина: 3 серия смотреть онлайн – 14.06.2021

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Мой мужчина, моя женщина | 14.06.2021 | 2021

В 3 серии сериала Мой мужчина, моя женщина Вера успешно забеременела. Для Тани это огромная радость, но как к этой новости отнесся ее муж? Вера собирается отдать все деньги за участие в программе суррогатного материнства Сергею, который стал инвалидом после пожара. Однако у ее мужа Паши другие планы: он хочет создать свою фирму. Друзья стали подшучивать над мужчиной из-за того, что он позволил своей жене вынашивать чужого ребенка. А что думает сам Паша? Карина в 3 серии сериала Мой мужчина, моя женщина 3 серия впервые приехала к Сергею в больницу. Он сделал ей предложение, а Карина соврала, что у нее был выкидыш. Есть ли у этих двоих будущее? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мой мужчина, моя женщина 3 серия онлайн.

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