В 3 серии сериала Мой мужчина, моя женщина Вера успешно забеременела. Для Тани это огромная радость, но как к этой новости отнесся ее муж? Вера собирается отдать все деньги за участие в программе суррогатного материнства Сергею, который стал инвалидом после пожара. Однако у ее мужа Паши другие планы: он хочет создать свою фирму. Друзья стали подшучивать над мужчиной из-за того, что он позволил своей жене вынашивать чужого ребенка. А что думает сам Паша? Карина в 3 серии сериала Мой мужчина, моя женщина 3 серия впервые приехала к Сергею в больницу. Он сделал ей предложение, а Карина соврала, что у нее был выкидыш. Есть ли у этих двоих будущее? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мой мужчина, моя женщина 3 серия онлайн.

Смотреть онлайн все серии сериала Мой мужчина, моя женщина

Смотреть онлайн сериал Мой мужчина, моя женщина – 4 серия от 15.06.2021