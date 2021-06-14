У 3 серії серіалу Мій чоловік, моя жінка Віра успішно завагітніла. Для Тані це величезна радість, але як до цієї новини поставився її чоловік? Віра збирається віддати всі гроші за участь в програмі сурогатного материнства Сергію, який став інвалідом після пожежі. Однак у її чоловіка Паші інші плани: він хоче створити свою фірму. Друзі стали жартувати над чоловіком через те, що він дозволив своїй дружині виношувати чужу дитину. А що думає сам Паша? Каріна в 3 серії серіалу Мій чоловік, моя жінка 3 серія вперше приїхала до Сергія в лікарню. Він зробив їй пропозицію, а Каріна збрехала, що у неї був викидень. Чи є у цих двох майбутнє? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться Мій чоловік, моя жінка 3 серія онлайн.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Мій чоловік, моя жінка

Дивитися онлайн серіал Мій чоловік, моя жінка – 4 серія від 15.06.2021