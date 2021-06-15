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Video: Мій чоловік, моя жінка: 4 серія дивитися онлайн – 15.06.2021

Дивитися онлайн серіал Мій чоловік, моя жінка - 4 серія від 15.06.2021. Український фільм Мій чоловік, моя жінка серія 4 вже на сайті
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В 4 серії серіалу Мій чоловік, мій жінка Віра несподівано приїжджає до Сергія додому. Чоловік поступово опускається на дно – ставши інвалідом, він почав пити і втратив віру в себе. Віра намагається напоумити Сергія, але той поводиться агресивно. У найбільш невідповідний момент у Віри раптом почалися перейми. Це було несподіванкою для неї, адже строк ще не настав. Сергію довелося їхати в лікарню разом із жінкою. Віра намагалася дзвонити чоловікові, але той не відповідав… Чим був зайнятий Паша в той момент? Дізнайтеся в 4 серії Мій чоловік, моя жінка! Життя Карини за кордоном виявилось не таким вже солодким, як їй мріялося. Їй не подобаються приставання клієнтів і постійні причіпки з боку начальника. Попри це, вона продовжує надсилати гроші Сергію. Що сталося після пологів? Дивіться в серіалі Мій чоловік, моя жінка 4 серія онлайн.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Мій чоловік, моя жінка

Дивитися онлайн серіал Мій чоловік, моя жінка – 5 серія від 15.06.2021

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