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Video: Мій чоловік, моя жінка: 5 серія дивитися онлайн – 15.06.2021

Дивитися онлайн серіал Мій чоловік, моя жінка - 5 серія від 15.06.2021. Український фільм Мій чоловік, моя жінка серія 5 вже на сайті
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Мій чоловік, моя жінка | 15.06.2021 | 2021

У серіалі Мій чоловік, моя жінка 5 серія Олег прийшов на зустріч з Сергієм, щоб віддячити йому за допомогу при пологах. Сергій відмовився від грошей, зате придумав, як він може допомогти Олегу і Тетяні. Колишній поліцейський згадав, що він повинен був займатися справою про напад на Таню, але йому завадила пожежа і подальша госпіталізація.

Таня в 5 серії серіалу Мій чоловік, моя жінка розповіла Сергію про два напади і дивну дівчину, яка принесла їй ноутбук. Чоловік вирішив взятися за цю справу і знайти негідників.

Тані дуже важко. Дитина погано спить і постійно плаче, чоловік цілими днями пропадає на роботі, а у неї зовсім не вистачає сил. Віра час від часу приходить провідати дочку, але намагається робити це не дуже часто. Яка біда обрушилася на голову Олега? Дивіться в серіалі Мій чоловік, моя жінка 5 серія.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Мій чоловік, моя жінка

Дивитися онлайн серіал Мій чоловік, моя жінка – 6 серія від 15.06.2021

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