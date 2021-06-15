У 6 серії серіалу Мій чоловік, моя жінка Сергій хоче домогтися справедливості для Тетяни та Олега. Він не знав, що Таня померла, тому викликав її в поліцію для впізнання підозрюваних. Олег приїхав замість покійної дружини, але це не допомогло – Таня була єдиною, хто бачив усіх членів банди.

Сергій і Олег в 6 серії серіалу Мій чоловік, моя жінка самостійно вийшли на слід негідників, через яких Таня втратила дитину. Як вони з ними розібралися? Дізнайтеся просто зараз!

У Каріни почалися проблеми. Клієнти йдуть, а начальник постійно виставляє їй штрафи. Дівчина втомилася від постійних причіпок і вирішила повернутися додому, бо її контракт закінчився. Однак все виявилося не так просто. Подружка потайки від Каріни віднесла її паспорт шефу, щоб вона не втекла… Чи зможе вона врятуватися з цього рабства? Дивіться в серіалі Мій чоловік, моя жінка 6 серія.

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Дивитися онлайн серіал Мій чоловік, моя жінка – 7 серія від 16.06.2021