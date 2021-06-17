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Video: Мой мужчина, моя женщина: 12 серия смотреть онлайн – 17.06.2021

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В 12 серии сериала Мой мужчина, моя женщина Олега ограбили! Ему пришлось приехать из Катара для составления описи пропавшего имущества. Олег решил продать квартиру, забрать жену и детей и переехать жить в Катар, где они с Верой смогут начать новую жизнь. Он надеется, что у Веры все-таки появятся чувства.

Вера в 12 серии сериала Мой мужчина, моя женщина не знает, как ей поступить. Она любит Сергея и хочет остаться с ним, но больше всего на свете она хочет быть вместе со своими детьми. Олег намерен забрать маленькую Верочку с собой в любом случае. В то же время Паша не дает разрешение на выезд сына за границу. Как поступила Вера? Смотрите в сериале Мой мужчина, моя женщина 12 серия!

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