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Video: Мій чоловік, моя жінка: 12 серія дивитися онлайн – 17.06.2021

Дивитися онлайн серіал Мій чоловік, моя жінка - 12 серія від 17.06.2021. Український фільм Мій чоловік, моя жінка серія 12 вже на сайті
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У 12 серії серіалу Мій чоловік, моя жінка Олега пограбували! Йому довелося приїхати з Катару для складання опису зниклого майна. Олег вирішив продати квартиру, забрати дружину і дітей і переїхати жити в Катар, де вони з Вірою зможуть почати нове життя. Він сподівається, що у Віри все ж таки з’являться почуття.

Віра в 12 серії серіалу Мій чоловік, моя жінка не знає, як їй вчинити. Вона любить Сергія і хоче залишитися з ним, але найбільше на світі вона хоче бути разом зі своїми дітьми. Олег має намір забрати маленьку Верочку з собою в будь-якому випадку. У той же час Паша не дає дозвіл на виїзд сина за кордон. Що зробила Віра? Дивіться в серіалі Мій чоловік, моя жінка 12 серія!

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