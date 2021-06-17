В 10 серии сериала Мой мужчина, моя женщина Паша ушел от Веры. Теперь он планирует жить долго и счастливо с Диной. Однако у Дины совсем не такие представления о счастливой жизни, как у простого парня Паши. Она хочет пышную свадьбу и новую квартиру, в то время как Павел не может себе позволить даже покупку такого платья, которое хочет Дина.

Паша в 10 серии сериала Мой мужчина, моя женщина решил, что не оставит жене ни гроша. Квартира Павла досталась ему по наследству, а у Веры нет никакого имущества. Ей придется переехать обратно к Олегу, чтобы не остаться на улице вместе с двумя детьми. Сергей предложит Вере переехать к нему, но согласится ли она? Узнайте в сериале Мой мужчина, моя женщина 10 серия.

Смотреть онлайн все серии сериала Мой мужчина, моя женщина

Смотреть онлайн сериал Мой мужчина, моя женщина – 11 серия от 17.06.2021