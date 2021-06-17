У 10 серії серіалу Мій чоловік, моя жінка Паша пішов від Віри. Тепер він планує жити довго і щасливо з Діною. Однак у Діни зовсім не такі уявлення про щасливе життя, як у простого хлопця Паші. Вона хоче пишне весілля і нову квартиру, в той час як Павло не може собі дозволити навіть покупку такої сукні, як хоче Діна.

Паша в 10 серії серіалу Мій чоловік, моя жінка вирішив, що не залишить дружині ні гроша. Квартира Павла дісталася йому у спадок, а у Віри немає ніякого майна. Їй доведеться переїхати назад до Олега, щоб не залишитися на вулиці разом з двома дітьми. Сергій запропонує Вірі переїхати до нього, але чи погодиться вона? Дізнайтеся в серіалі Мій чоловік, моя жінка 10 серія.

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Дивитися онлайн серіал Мій чоловік, моя жінка – 11 серія від 17.06.2021