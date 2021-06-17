У 11 серії серіалу Мій чоловік, моя жінка Віра виявила, що хтось пробрався в будинок. Олег поїхав по роботі в Катар, тому їй страшно бути в квартирі самій. Сергій запропонував, щоб Віра переїхала до нього, але жінка проти, адже тепер вона офіційно дружина Олега. Для спокою Віри Сергій встановив у квартирі відеоспостереження. Мало того, тепер він сам цілодобово вартує біля будинку жінки. Він нестачі сну і надмірної кількості кави мігрені Сергія погіршуються. Він потрапляє в лікарню. Що сталося далі? Дізнайтеся в 11 серії Мій чоловік, моя жінка.

Паша почав грати в карти. Він зрозумів, що не може заробити стільки грошей, щоб забезпечити Діні шикарне життя, про яке вона мріє. Одна тільки весільна сукня коштує стільки, що Паша в житті не сможе таке купити! До чого призведе захоплення чоловіка азартними іграми? Дізнайтеся просто зараз – дивіться серіал Мій чоловік, моя жінка 11 серія онлайн.

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Дивитися онлайн серіал Мій чоловік, моя жінка – 12 серія від 17.06.2021