В сериале Мой мужчина, моя женщина 1 серия сплелись воедино истории нескольких людей. Они не могли даже предположить, что их дороги когда-нибудь пересекутся. Простой электрик Паша взял отгул, чтобы провести день вместе со своей женой Верой. Пара празднует десять лет брака, но радостный день немного омрачает звонок с работы Паши. Мужчине нужно выйти на объект, потому что капризный клиент требует провести работы именно сегодня. В 1 серии сериала Мой мужчина, моя женщина Паша поссорился с клиентом. Какие последствия его ожидают? Узнайте уже скоро! Вера и Олег ждут ребенка. Это уже седьмая попытка за десять лет, поэтому Олег окружает жену заботой и комфортом. Они еще не знают, что их маленькое семейное счастье вот-вот рухнет, как карточный домик. Что же произошло? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мой мужчина, моя женщина 1 серия онлайн.

Смотреть онлайн все серии сериала Мой мужчина, моя женщина

Смотреть онлайн сериал Мой мужчина, моя женщина – 2 серия от 14.06.2021