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Video: Мій чоловік, моя жінка: 1 серія дивитися онлайн – 14.06.2021

Дивитися онлайн серіал Мій чоловік, моя жінка - 1 серія від 14.06.2021. Український фільм Мій чоловік, моя жінка серія 1 вже на сайті
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У серіалі Мій чоловік, моя жінка 1 серія сплелися воєдино історії декількох людей. Вони не могли навіть припустити, що їхні дороги коли-небудь перетнуться. Простий електрик Паша взяв відгул, щоб провести день разом зі своєю дружиною Вірою. Пара святкує десять років шлюбу, але радісний день трохи затьмарює дзвінок з роботи Паші. Чоловікові потрібно вийти на об’єкт, тому що примхливий клієнт вимагає провести роботи саме сьогодні. В 1 серії серіалу Мій чоловік, моя жінка Паша посварився з клієнтом. Які наслідки на нього чекають? Дізнайтеся вже скоро! Віра та Олег чекають дитину. Це вже сьома спроба за десять років, тому Олег оточує дружину турботою і комфортом. Вони ще не знають, що їхнє маленьке сімейне щастя ось-ось впаде, як картковий будиночок. Що ж сталося? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мій чоловік, моя жінка 1 серія онлайн.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Мій чоловік, моя жінка

Дивитися онлайн серіал Мій чоловік, моя жінка – 2 серія від 14.06.2021

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