В 5 серии сериала Город влюбленных начальник отдела новостей Роман Пальчевский в очередной нанес удар по карьере Александры.

Мужчина узнал, что Саша стала героиней сюжета о колдунье Варваре. Рома поставил журналистке условие: если она отдаст ему скандальный репортаж о мэре, программа о ворожее не попадет в эфир.

Саша не поддалась на шантаж Романа. К каким последствиям это приведет? Узнайте в 5 серии мелодрамы Город влюбленных!

Леша увидел репортаж о мэре по телевизору. Теперь мужчина уверен: Саша сняла этот сюжет ради него. После скандала со свадьбой Лешу уволили из авиакомпании. Теперь он не может устроиться на работу. Бывший пилот надеется хотя бы вернуть любовь всей своей жизни – Александру.

Но хочет ли Саша возвращаться к бывшему парню? Ведь теперь за ней ухаживают сразу двое – Анатолий и Максим… Узнайте все подробности – смотрите сериал Город влюбленных 5 серия онлайн.

Смотреть онлайн все серии сериала Город влюбленных

Смотреть онлайн Город влюбленных – 4 серия от 10.07.2021