У 5 серії серіалу Місто закоханих начальник відділу новин Роман Пальчевський вчергове завдав удару по кар’єрі Олександри.

Чоловік дізнався, що Саша стала героїнею сюжету про чаклунку Варвару. Рома поставив журналістці умову: якщо вона віддасть йому скандальний репортаж про мера, програма про ворожку не потрапить у ефір.

Саша не піддалася на шантаж Романа. До яких наслідків це призведе? Дізнайтеся в 5 серії мелодрами Місто закоханих!

Льоша побачив репортаж про мера по телевізору. Тепер чоловік упевнений: Саша зняла цей сюжет заради нього. Після скандалу з весіллям Льошу звільнили з авіакомпанії. Тепер він не може влаштуватися на роботу. Колишній пілот сподівається хоча б повернути кохання всього свого життя – Олександру.

Але чи хоче Саша повертатися до колишнього хлопця? Адже тепер до неї залицяються одразу двоє – Анатолій і Максим… Дізнайтеся всі подробиці – дивіться серіал Місто закоханих 5 серія онлайн.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Місто закоханих

Дивитися онлайн Місто закоханих – 4 серія від 10.07.2021