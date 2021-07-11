В 17 серии мелодрамы Город влюбленных Ева и Толик постепенно открывают для себя все прелести и сложности семейной жизни. Вернувшись из свадебного путешествия, молодые обнаружат, что где-то потеряли чемодан с подарками. А дома их будет ждать еще один сюрприз – племянник Анатолия с друзьями! Сестра Толика решила, что может оставить мальчика родственникам. Теперь Еве приходится заниматься английским с непоседливым племянником и его шумными друзьями.

Еве очень стыдно из-за того, что она потеряла подарки для подруг. В 17 серии мелодрамы Город влюбленных она отправится по магазинам, чтобы купить что-нибудь на замену потерянным сувенирам. Поймут ли Саша и Инга, что их подарки не были привезены из-за границы? Узнайте прямо сейчас – смотрите Город влюбленных 17 серия.

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Смотреть онлайн Город влюбленных – 16 серия от 11.07.2021