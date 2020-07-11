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Video: Місто закоханих: 17 серія дивитися онлайн – 11.07.2021

Дивитися онлайн серіал Місто закоханих - 17 серія від 11.07.2021. Український фільм Місто закоханих серія 17 вже на сайті
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У 17 серії мелодрами Місто закоханих Єва і Толик поступово відкривають для себе всі принади і складності сімейного життя. Повернувшись із весільної подорожі, молоді зрозуміють, що десь загубили валізу з подарунками. А вдома на них чекатиме ще один сюрприз – племінник Анатолія з друзями! Сестра Толіка вирішила, що може залишити хлопчика родичам. Тепер Єві доводиться займатися англійською з непосидючим племінником і його гучними друзями.

Єві дуже соромно через те, що вона втратила подарунки для подруг. У 17 серії мелодрами Місто закоханих вона вирушить по магазинах, щоб купити будь що на заміну втрачених сувенірів. Чи зрозуміють Саша і Інга, що їхні подарунки не були привезені з-за кордону? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Місто закоханих 17 серія.

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