На телеканале СТБ начинается 1 серия от 15.07.2021 сериала Кафе на Садовой! Главная героиня, Ольга, надеясь спасти мужа от тюремного срока, признается в его преступлении. Вместо того, чтобы дать ей условный срок, суд садит ее на 4 года в тюрьму. Ольга выходит на свободу и узнает, что ее сына Гошу муж отдал в детдом, где ребенок перестал разговаривать, а после его передали опекунам. Чтобы вернуть сына, Ольга едет в городок, где тот теперь живет, но Гоша совсем не помнит ее. Она боится шокировать сына и не решается признаться в том, кто она. Ольга устраивается на работу в местное кафе и ищет способы быть ближе к сыну. Получится ли это у нее, смотрите в сериале Кафе на Садовой в серии 1 от 15.07.2021 прямо сейчас.

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Смотреть онлайн Кафе на Садовой — 2 серия от 15.07.2021