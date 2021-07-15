На телеканалі СТБ прем’єра серіалу Кафе на Садовій! 1 серія від 15.07.2021 починається з того, що головна героїня, Ольга, сподіваючись врятувати чоловіка від тюремного терміну, зізнається в його злочині. Замість того, щоб дати їй умовний термін, суд садить її на 4 роки до в’язниці. Ольга виходить на свободу і дізнається, що її сина Гошу чоловік віддав в дитбудинок, де дитина перестала розмовляти, а після його передали опікунам. Аби повернути сина, Ольга їде в містечко, де той тепер живе, але Гоша зовсім не пам’ятає її. Вона боїться шокувати сина і не вирішується зізнатися в тому, хто вона. Ольга влаштовується на роботу в місцеве кафе і шукає способи бути ближче до сина. Чи вийде це у неї, дивіться в серіалі Кафе на Садовій в серії 1 від 15.07.2021 просто зараз.

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Дивитися онлайн Кафе на Садовій – 2 серія від 15.07.2021