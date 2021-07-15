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Video: Кафе на Садовій: 2 серія дивитися онлайн – 15.07.2021

Дивитися онлайн серіал Кафе на Садовій - 2 серія від 15.07.2021. Український серіал Кафе на Садовій серія 2 вже на сайті
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Кафе на Садовой | 15.07.2021 | 2021

У серіалі Кафе на Садовій в серії 2 від 15.07.2021 Ольга влаштовується працювати нянею до сина. Його опікун, Андрій, нещодавно овдовів і не може постійно перебувати поруч з ним, через те, що працює у другій половині дня інкасатором. Вона поєднує цю роботу і роботу в кафе. Гоша, який до того розмовляв тільки з Андрієм, відразу знаходить спільну мову з Ольгою. Чи знайде вона в собі сили розповісти Андрієві про те, що вона – справжня мати Гоші? Щоб дізнатися, дивіться серіал Кафе на Садовій 2 серію від 15.07.2021.

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Дивитися онлайн Кафе на Садовій – 3 серія від 15.07.2021

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