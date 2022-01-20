Папаньки 4 сезон – смотрите на СТБ с 31.01.2022
20.01.2022
Не пропустите возвращение любимых пап – смотрите сериал Папаньки 4 сезон на СТБ с 31.01.2022!
В новом сезоне комедии героев ждут увлекательные приключения. Егор попробует овладеть сферой бизнеса и построит свой отель. Борис Иванович станет частью команды Егора, а Женю ждет страшное – 18-летие дочери. Интересно, как повернется жизнь Саши? Следите за каждым героем вместе с СТБ – смотрите премьеру сериала Папаньки 4 сезон с 31.01.2022.
Video: Папаньки 4 сезон – смотрите на СТБ с 31.01.2022
31.01.2022 начнется сериал Папаньки 4 сезон. Узнайте, что ждет зрителей в 4 сезоне Папанек уже сейчас
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