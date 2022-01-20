Папаньки 4 сезон – дивіться на СТБ із 31.01.2022
20.01.2022
Не пропустіть повернення улюблених татусів – дивіться серіал Папаньки 4 сезон на СТБ із 31.01.2022!
У новому сезоні комедії на героїв чекають захопливі пригоди. Єгор спробує опанувати сферу бізнесу та побудує свій готель. Борис Іванович стане частиною команди Єгора, а на Женю чекає страшне – 18-річчя доньки. Цікаво, як повернеться життя Сашка? Слідкуйте за кожним героєм разом зі СТБ – дивіться прем’єру серіалу Папаньки 4 сезон із 31.01.2022.
Video: Папаньки 4 сезон – дивіться на СТБ із 31.01.2022
31.01.2022 розпочнеться серіал Папаньки 4 сезон. Дізнайтеся, що чекає на глядачів у 4 сезоні Папаньок вже зараз
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