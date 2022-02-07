7 лютого о 20:15 на СТБ виходять 9 і 10 серії 4 сезону сімейного серіалу «Папаньки». Друзі благополучно впоралися з проблемами і зажили розміреним життям. Однак тут на всіх чекає потрясіння, пов’язане всього з однією людиною ― приїхав таємний інвестор Єгора, який тепер втручається у справи до всіх. Про що буде серіал «Папаньки»-4 ― читайте і дивіться на СТБ.

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На СТБ виходить 4 сезон серіалу «Папаньки» про чотирьох друзів, які завели сім’ї і стали батьками, але не перестали дружити. Попри сімейні проблеми та нову відповідальність вони звикли допомагати один одному і долати разом найбільші труднощі. У новому сезоні Єгор купив готель, і все було добре, доки його партнер-інвестор не брав участі в розвитку закладу. Але тепер він приїхав, і його погляди на все кардинально відрізняються від Єгорових.

«Папаньки»-4: що покажуть у 9 і 10 серіях від 07.02.2022:

Сусід Єгора вперше вирішує зіграти в казино, і йому починає шалено таланити. Та недарма не можна ходити в казино в день зарплати ― все обертається мало не нападом на заклад і спробою пограбування.

Таня прибирає, і щоб Сашко та Шурик не заважали, відправляє їх погуляти у дворі. Сашко намагається навчити сина всіх забав свого дитинства, але компромат на нього випадково потрапляє в руки управительки будинку. Як найвинахідливіший татусь вирішуватиме проблеми?

Поки Женя сам залишився репетирувати вдома, до них заявився Стас, який знову вирішив підбити клиці до Анни. Він не очікував зустріти бабусю Жені, яка почала йому мститися за онука.

Настає день «Д» для Тані й Саші ― вони можуть зачати дитину, але їм заважають. Женя кличе їх на гольф, який планували два тижні тому в готелі Єгора.

Єгор помилково замість Микити запрошує його колишню, яка приводить свого чоловіка, і дружнє змагання переростає в запеклу битву за першість. Саша й Таня знаходять спосіб поєднати розвагу з друзями та свої плани. А Оля та Іра влаштовують жорстоку бійку, не поділивши Микиту.

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Video: «Папаньки»-4: Що буде в 9 і 10 серії сімейної комедії Папаньки – 9 і 10 серія на сайті СТБ вже 07.02.2022. Про що сюжет 9 и 10 серий Папаньки 2022 читайте в анонсі. Папаньки 4 сезон 9 і 10 серія 07.02.2022

Дивіться нові серії серіалу «Папаньки»-4 о 20:15 з понеділка по четвер на СТБ. Не пропустіть прем’єру!

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